إيران تكشف عن آخر تطورات ملف المفاوضات مع السعودية

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نقل بعض النقاط من الجانب السعودي".وتابع: "وكما سمعنا، الطرف السعودي مستعد لرفع مستوى التمثيل في المفاوضات، وسوف يتم تحديد موعد الجولة القادمة، وهناك وفود فنية سوف نتبادلها للتمهيد من أجل إعادة فتح السفارات".وأضاف أن، "الطرف السعودي مستعد لرفع مستوى التمثيل في المفاوضات ومواصلتها على المستوى الدبلوماسي".وتعليقا على زيارات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتصريحاته الأخيرة، أوضح خطيب زادة قائلا: "دعونا السلطات السعودية لعدم الادلاء بتصريحات متناقضة مع ما تقولوه في جلسات الحوار الخاصة".وأردف: "هناك ملفات خلافية بين إيران والسعودية، ولكن بغض النظر عنها العلاقات بين البلدين مهمة للعالم الإسلامي برمته، ونتابع مسار المفاوضات مع السعودية".