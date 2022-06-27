ايران: عضوية إسرائيل في "سنتكوم" تهديد للمنطقة وسنرد عليها

وقال اللواء باقري خلال لقاء مع نظيره الباكستاني نديم رضا، إن "الكيان الصهيوني هو على رأس التدخلات في المنطقة وسبب عدم الاستقرار فيها"، لافتا إلى أن "هذا الكيان يحاول إقامة علاقات مع دول المنطقة وتحقيق أهدافه من خلال هذا الأمر".وشدد باقري على أن "عضوية الكيان الصهيوني في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ونشر المعدات ومشاركتها في المناورات تهديد للمنطقة "، حيث حذر قائلا: "لن نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".وأوضح أن "تشكيل الجماعات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة، خاصة في سوريا والعراق، هو حالة أخرى من انعدام الأمن والتي خلقتها وشجعتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المنطقة التي تقع فيها إيران وباكستان مهمة وحساسة للغاية خاصة أن التطورات الأخيرة أدت إلى تدخل دول خارج الحدود وخلقت مشاكل في المنطقة".