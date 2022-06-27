وفيات واصابات بتسرب غاز سام في ميناء العقبة

وقال الناطق إنه "أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله؛ ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع، ما ادى الى وفاة أربعة أشخاص وأصابة 70 آخرون".وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة، وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام جهاز الدفاع المدني بنقل المصابين للمستشفى".واشار الناطق الى انه "تم إخلاء الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، بعد تسرب الغاز السام".