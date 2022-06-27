ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز في العقبة

ونقلت وكالة "بترا" الاردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".واضاف أنه "نجم عن الحادثة لغاية اللحظة 10 وفيات و251 إصابة، وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الإصابات في المستشفيات".وكانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".وأضاف الناطق أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".