موسكو: أي اعتداء على شبه جزيرة القرم يؤدي لحرب عالمية

وقال ميدفيديف بحسب صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية في معرض تعليقه على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو إن "أي محاولة للاعتداء على القرم هي إعلان حرب ضد بلادنا. وإذا ما فعلت ذلك دولة عضو في الناتو، فإن ذلك سيكون صراعا مع حلف شمال الأطلسي، وستكون حربا عالمية ثالثة تخلف كارثة كبرى".وأضاف: "حتى بدون السويد وفنلندا فإن الناتو قريب من حدودنا".وعن الحديث عن انضمام هذين البلدين إلى الحلف، قال: "بالطبع سيكون لنا خطوات مجابهة، فإن توسع الحلف في هذه الحالة سيؤدي إلى زيادة مسافة حدوده البرية مع روسيا أكثر من الضعف، ما يتوجب علينا تعزيز حدودنا".وتابع أن "الوضع غير النووي لبحر البلطيق سيصبح شيئا من الماضي، وسيزداد تجمع القوات البرية والبحرية في الاتجاهات الشمالية بشكل خطير".وأضاف: "لا أحد سيكون سعيدا بهذا، ختى مواطني البلدين المرشحين".