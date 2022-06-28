ضربة أمريكية في سوريا تقتل قيادياً بتنظيم "إرهابي"

وذكر بيان القائدة أن قواتها "نفذت ضربة مميتة في محافظة إدلب بسوريا في 27 يونيو ، استهدفت أبو حمزة اليمني ، أحد كبار قادة منظمة حراس الدين، وهي منظمة إرهابية متحالفة مع القاعدة".وأضاف البيان أن "أبو حمزة اليمني كان مسافرًا بمفرده على دراجة نارية وقت الغارة. وتشير المراجعة الأولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".وأشار البيان إلى أن " المنظمات المتطرفة العنيفة ، بما في ذلك المنظمات المتحالفة مع القاعدة مثل حراس الدين ، لا تزال تشكل تهديدًا لأمريكا وحلفائنا".وتابع: "يستخدم المسلحون المتحالفون مع القاعدة سوريا كملاذ آمن للتنسيق مع فروعهم الخارجية والتخطيط للعمليات خارج سوريا.".وبين إن "عزل هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ هجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم".