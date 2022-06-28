Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل شخص بهجوم مسلح في النجف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تقرير: قمة "الناتو" اليوم أهم تجمع للحلف منذ تفكك الاتحاد السوفيتي لهذه الاسباب

دوليات

2022-06-28 | 04:48
تقرير: قمة "الناتو" اليوم أهم تجمع للحلف منذ تفكك الاتحاد السوفيتي لهذه الاسباب
300 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات
اعتبرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواجه اليوم "اختبارًا حاسمًا" عندما ينضم إلى زعماء العالم في قمة "الناتو" المقرر انطلاقها اليوم في العاصمة الإسبانية، مدريد، قادماً من ألمانيا، حيث يواصل الغرب الرد على ”غزو بوتين“ لأوكرانيا.

وعن التحديات التي سيواجهها بايدن في قمة اليوم، نقلت الصحيفة عن مارشال بيلينغسلي، مساعد الأمين العام السابق للناتو قوله "أولاً، يجب أن يمهد الطريق لعضوية فنلندا والسويد من خلال التوسط في صفقة مع تركيا".

وأضاف "ثانيًا، عليه أن يدفع الدول إلى تسليم أسلحة ثقيلة إضافية كبيرة إلى أوكرانيا، ولا سيما ألمانيا، التي لم تسهم بالشكل المطلوب في المساعدات العسكرية الغربية.. ثالثًا، يحتاج إلى نقل التحالف من موقفه التفاعلي إلى موقف تكون له قوات متمركزة بشكل دائم في دول البلطيق".

من جانبها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن "بايدن والمشرعين من كلا الحزبين يضعون هدفا عاجلا لقمة "الناتو" اليوم، بما في ذلك الحفاظ على تدفق الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا لعدة أشهر، لكنها أشارت إلى أن "الرياح السياسية المعاكسة" في الولايات المتحدة قد بدأت في تعقيد هذا الهدف منذ فترة، حتى قبل وصول الوفد الأمريكي إلى مدريد".

وقالت الصحيفة في تقرير لها "تحت الضغط بسبب التحديات الاقتصادية المحلية والرغبة في رؤية الدول الأوروبية تسهم بشكل أكبر في الدفاع عن أوكرانيا، يبدو المشرعون الأمريكيون أكثر حذرًا من الالتزام بمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا أو فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ ما يثير قلق كييف وحلفاء الجناح الشرقي الذين يخشون حدوث إرهاق من الحرب بين الغرب".

واعتبرت الصحيفة أن ”قمة الناتو هذا العام تعد أهم تجمع للحلف الدفاعي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي"، محذرة من أن "الأمر لا يقتصر فقط على توفير الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن أراضيها، ولكن أيضًا مواجهة التهديد الحقيقي المتمثل في أن الحرب قد تمتد إلى أراضي الناتو وتنتشر في جميع أنحاء العالم".

وقالت الصحيفة "بينما يتطلع بايدن إلى الحفاظ على تماسك التحالف عبر الأطلسي، فإن قمة هذا الأسبوع تمنح الوفد الأمريكي فرصة لزيادة الضغط على الدول الحليفة لتسريع نقل الأسلحة والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا قبل فات الأوان".

وأضافت "تختلف الحسابات في واشنطن، حيث يحاول الكثيرون الموازنة بين الضرورة الأخلاقية لدعم أوكرانيا، والتحدي المتمثل في إبقاء الناخبين الأمريكيين (في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس) على أهبة الاستعداد لمساعدة أوكرانيا على الرغم من التحديات المحلية من التضخم إلى التوترات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية".

وتابعت، "ليس من الواضح ما إذا كان بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلًا إضافيًّا قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر، لكن هناك بالفعل بعض التشققات داخل صفوف المشرعين حول دعم أوكرانيا في الحرب، حيث يواصل حلفاء الرئيس السابق، دونالد ترامب، عرقلة المساعدات الأوكرانية بشدة".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:14 | 2022-06-28 09:14
08:55 | 2022-06-28 08:55
08:48 | 2022-06-28 08:48
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.