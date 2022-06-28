تركيا توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

وكان قادة البلدان الثلاثة إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، عقدوا اجتماعا في العاصمة الإسبانية مدريد.وكانت وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن المحادثات تركزت حول عدد من القضايا، أبرزها بحث الطلبين اللذين قدمتهما كل من السويد وفنلندا للحصول على عضوية "الناتو".وسبق أن أعلنت أنقرة رفضها لطلب انضمام الدولتين إلى "الناتو"، ووضعت عدة شروط لرفع الفيتو التركي، أهمها أن تتوقف الدولتان عما تصفه تركيا بدعم الإرهاب، إذ تتهمهما بإيواء مسلحين من "حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة "إرهابية".