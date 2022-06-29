صحيفة: روسيا تجهز لـ"إهانة" أمريكا عبر هذه الطريقة

وقال كاتب المقال، الصحفي مايكل بريندان دويرتي، إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون ثاني أكبر هزيمة للولايات المتحدة في غضون عامين بعد الانسحاب الأمريكي "المهين" من أفغانستان.وأوضح أن محاولات واشنطن فرض تكاليف إضافية على موسكو أثناء الأعمال القتالية في أوكرانيا، ستجعل انتصار الجانب الروسي أكبر، في حال فشل القوات المسلحة الأوكرانية في تحقيق انسحاب استراتيجي حاسم وهُزمت قواتها في دونباس.وقال دويرتي: "سيتمكن فلاديمير بوتين من إعلان فوزه ليس فقط على القوميين في أوكرانيا، ولكن أيضا على القوى الغربية".واعتبر الصحفي أن هذا السيناريو لإنهاء الصراع من شأنه أن يزرع الذعر بين الدول الأعضاء في الناتو.وأشار إلى أنه "بعد الإذلال في أفغانستان، ستكون هذه ثاني أكبر هزيمة للجيش الذي تموله وتدربه الولايات المتحدة في العامين الماضيين. وهذا الخطر أمر واقعي".