بريطانيا توسع عقوباتها ضد روسيا

اعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاربعاء، عن توسيع عقوباتها على روسيا التي تم فرضها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وطالت الحزمة الجديدة مواطنين ومسؤولين ورجال أعمال روس.





واضافت ان "العقوبات البريطانية الجديدة طالت مجموعة الفحم "كولمار" ومالكتها الرئيسية آنا تسيفيليفا".



وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة، أنها والاتحاد الأوروبي "جمدا أصولا روسية بقيمة تتجاوز 330 مليار دولار وذلك منذ 16 اذار الماضي، حينها عقد أول اجتماع لـ"مجموعة العمل بشأن النخب الروسية".

وقالت الحكومة البريطانية ان "الحزمة الجديدة من القيود طالت رجل الأعمال الروسي الملياردير فلاديمير بوتانين".واضافت ان "العقوبات البريطانية الجديدة طالت مجموعة الفحم "كولمار" ومالكتها الرئيسية آنا تسيفيليفا".وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة، أنها والاتحاد الأوروبي "جمدا أصولا روسية بقيمة تتجاوز 330 مليار دولار وذلك منذ 16 اذار الماضي، حينها عقد أول اجتماع لـ"مجموعة العمل بشأن النخب الروسية".