أوكرانيا تعلن عن "أكبر عملية تبادل أسرى" مع روسيا

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على "تلغرام": "هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الحرب".ومن بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن "آزوفستال"، من دون أن يحدد الجهاز متى وأين جرت عملية التبادل.ولم تعلق موسكو بعد على العملية، كما لم يتضح عدد الأسرى الروس الذين أطلق سراحهم في المقابل.وكانت روسيا أعلنت في 20 مايو الماضي، أنها "حررت بالكامل" مصنع آزوفستال، آخر معاقل القوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.وتحولت ماريوبول إلى أرض مقفرة بعد حصار وقصف على مدى أشهر، تقول أوكرانيا إنه أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.