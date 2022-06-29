أبي احمد: كثيرون يريدون انزلاق اثيوبيا الى حرب مع السودان

وقال أحمد عبر حسابه في "تويتر" إن "هناك أطرافا تمارس "ضغوطا خارجية" وتدفع إلى انزلاق البلدين نحو الاقتتال"، مؤكدا أن "تلك الأطراف "سواء أكانت حكومات أم غيرها.. لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن".واضاف أن "الشعبين السوداني والإثيوبي أخوة"، وأن عليهما أن "يتكاتفا لحل المعضلات، وعلى أن "السلام بين الشعبين" هو خيار بلاده، ودعا إلى أن "يتحلى البلدان بضبط النفس" من أجل مصالحنا المشتركة".يأتي ذلك وسط أزمة متصاعدة بعد اتهام السودان إثيوبيا بإعدام 7 من الجيش السوداني، إضافة إلى مدني.