مستوطنون يحرقون 150 دونما من الاشجار في بيت لحم

ونقلت مصادر صحفية عن محمد سباتين رئيس المجلس القروي في حوسان قوله، إن "عشرات المستوطنين أقدموا عصر اليوم على إحراق الأشجار في 150 دونما من أراضي البلدة المجاورة لمستوطنية بيتار عيليت القريبة من البلدة".وأضاف، إن "قوات إسرائيلية قامت باطفاء النار في الجهة القريبة من مستوطنة بيتار عيليت، وأمتنعت عن أطفاء النار في أراضي المواطنين في بلدة حوسان، مشيرا إلى أن النار لا تزال مشتعلة في عشرات الدونمات من أراضي البلدة".