دعوات اوروبية لطهران لوقف التصعيد والعودة للمباحثات النووية

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، لوسائل الإعلام: "ندعو إيران إلى وقف تصعيدها النووي والعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموافقة على العرض المطروح على الطاولة دون تأخير بما يعود بالمنفعة على شعب وأمة إيران".وأضاف في بيان مشترك إلى جانب ممثلي بريطانيا وألمانيا، أن "الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحريك الاتفاق النووي الإيراني أسفرت عن صفقة قابلة للتطبيق مطروحة على الطاولة منذ مطلع اذار".وأعرب السفير الفرنسي عن أسفه "لأن تكون إيران رفضت حتى الآن اغتنام تلك الفرصة الدبلوماسية وواصلت تصعيدها النووي"، وأضاف أن "برنامج إيران النووي بات الآن أكثر تقدما من أي وقت مضى".ووصف ما قدمته إيران خلال الاجتماع الذي اختتم أمس في الدوحة، بأنه "مطالب جديدة غريبة وغير واقعية".وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أنها "تشعر بخيبة" من المفاوضات غير المباشرة مع إيران بشأن الملف النووي التي بدأت في الدوحة الثلاثاء، وقالت إنه "لم يحرز أي تقدم".