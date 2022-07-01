لافروف: وصف الناتو بتحالف دفاعي أمر "غبي ومخجل"

جاء ذلك في تصريحات للافروف خلال لقاء مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بيلاروس الحكومية في مينسك اليوم الجمعة.وقال الوزير: "كرر متحدث باسم البيت الأبيض مؤخرا مرة أخرى أن روسيا يجب ألا تخاف من الناتو، ولا ينبغي لأحد أن يخاف على الإطلاق، لأن الناتو تحالف دفاعي. لكن هذا أمر سخيف بالفعل، وبالنسبة للكبار أن يقولوا مثل هذا الهراء الواضح هو أمر مخجل".وأضاف لافروف أن الناتو لم يعد يخفي أن "خط الدفاع" التالي ينوي الحلف رسمه في بحر الصين الجنوبي.وقال: "الآن يقولون إن على الناتو أن يكتسب بعدا عالميا من حيث المسؤولية عن الأمن في جميع أنحاء العالم، وعندما يتحدثون عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن هذا المصطلح اخترعوه على وجه التحديد في محاولة لجر الهند أيضا إلى أشراكهم".وذكّر لافروف بأن الوثائق الختامية لقمة الناتو الأخيرة في مدريد تصنف الصين على أنها "التحدي الرئيسي والنظامي وطويل الأجل" بالنسبة للحلف.وأشار الوزير الروسي إلى أن حلف شمال الأطلسي يسعى جاهدا لإيجاد عدو خارجي لتبرير وجوده، لأن استمرار الناتو عموما فقد أي معنى بعد اختفاء حلف وارسو والاتحاد السوفيتي.وكان لافروف قال خلال اجتماعات مع المسؤولين البيلاروسيين في مينسك أمس، إن الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع.، لكن بعض الدول الغربية بدأت تدرك استحالة بناء هيكل أمني بدون روسيا وبيلاروس.