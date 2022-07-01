جنرال ايراني ينفي تجسسه لصالح اسرائيل

ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن الجنرال نصيري "نفيه ما نشرته وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا عن اعتقاله بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، وإن ما تم نشر شائعات".وقال الجنرال نصيري: "شائعة اعتقالي بتهمة التجسس نُشرت من قبل المعارضين للنظام الإيراني والحرس الثوري قبل عدة سنوات"، مبينًا: "ما زلت أمارس عملي في الحرس الثوري، وما ينشر في بعض وسائل الإعلام مجرد شائعات".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"“ الأمريكي نقلت عن مسؤول إيراني، الخميس الماضي، قوله إن "قائد الحرس الثوري علي نصيري اعتُقل، هذا الشهر، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل".وفي العام 2019، كانت هناك تقارير عن هروب نصيري، القائد بالحرس الثوري، وهو ما نفاه هو نفسه.ونشرت الصحيفة تقريرًا استقصائيًا حول تغييرات جوهرية في المستويات العليا في الحرس الثوري بسبب تصعيد حملة إسرائيل الحثيثة لتقويض الأمن الإيراني.