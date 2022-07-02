إصابة 10 أشخاص بانفجار قرب مدرسة في أفغانستان

أصيب ما لايقل عن 10 أشخاص إثر انفجار وقع بالقرب من مدرسة في إقليم ننجرهار في أفغانستان مساء أمس الجمعة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، إن الانفجار وقع ليلا في منطقة رودات، منوها بأنه تم بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة.