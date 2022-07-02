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إصابة 10 أشخاص بانفجار قرب مدرسة في أفغانستان
دوليات
2022-07-02 | 03:12
393 مشاهدة
أصيب ما لايقل عن 10 أشخاص إثر انفجار وقع بالقرب من مدرسة في إقليم ننجرهار في أفغانستان مساء أمس الجمعة.
وبحسب موقع روسيا اليوم، إن الانفجار وقع ليلا في منطقة رودات، منوها بأنه تم بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة.
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