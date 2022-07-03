إسرائيل: "سنأسف" في حال تبين أننا قتلنا الصحفية شيرين أبو عاقلة!

وقال أدرعي بحسب قناة الجزيرة، "سنفحص بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة وفي حال تبين أننا قتلناها، فسنتحمل المسؤولية وسنأسف لذلك!".وأضاف، "لا مجال لإبرام صفقة أسرى مع حماس دون أن تشمل أورون شاؤول وهدار غولدين".وقُتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو الماضي أثناء تغطية مصادمات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وخلصت منصات إعلامية عديدة إلى ترجيح مسؤولية القوات الإسرائيلية عن مقتل أبو عاقلة.وأثار مقتل أبو عاقلة، 51 عاما، غضبا واسع النطاق. وكانت أبو عاقلة واحدة من أكثر المراسلين خبرة في المنطقة.