القضاء الاردني يحكم على سبعيني بخدمة مسجد بدلا من الحبس

وكشفت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "محكمة بداية جزاء إربد في شمال البلاد، قررت قبول استئناف أحد الأشخاص المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات".واضافت ان "المحكمة قررت الحكم على المستأنف، بالعمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة 100 يوم غير مدفوعة الأجر، على أن يجري تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة".واشارت الوكالة الى انها "حكمت عليه بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة، والإفراج عنه فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر".ويذكر ان المستأنف يحاكم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرمي الاعتداء على قاض أثناء عمله ومقاومة رجال الأمن.