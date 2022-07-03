مصرع وإصابة 12 شخصاً جراء انهيار جليدي في إيطاليا

وغرد مسؤولو طوارئ بشمال شرق إيطاليا على موقع تويتر بأنهم يعتقدون أن حوالي 15 متسلقا كانوا في المنطقة المنكوبة.وقالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب في تغريدة أن الكتلة انفصلت بالقرب من بونتا روكا، "على طول خط سير الرحلة الذي يستخدم عادة للوصول إلى الذروة".وقال والتر ميلان، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب، لتلفزيون راي الحكومي، إنه لم يتضح على الفور سبب انفصال الكتلة الجليدية واندفاعها إلى منحدر القمة، لكن موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا منذ أواخر يونيو قد تكون أحد العوامل.وحسب خدمات الإنقاذ فقد نقل المصابون، ومن بينهم شخص في حالة حرجة، إلى عدة مستشفيات في منطقتي ترينتينو ألتو أديجي وفينيتو.