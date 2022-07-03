سقوط ضحايا بهجوم مسلح على مركز تسوق في كوبنهاغن

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الدنمركية قولها إن "عدداً من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز تسوق فيلدز في كوبنهاغن".



واضافت ان "الشرطة لم تكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث او عن الجهة التي تقف خلفه او اسبابه".

وطالبت شرطة كوبنهاغن من السكان الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، وأكدت أن قواتها تعمل بشكل حثيث لمتابعة الوضع.

وكتبت الشرطة عبر تويتر: "تم أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة".

وأضافت: "نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

ويأتي الهجوم المسلح في الموقع الذي كان متوقعاً أن يحي بالقرب منه المغني العالمي هاري ستايلز حفلاً غنائياً في وقت لاحق الليلة.