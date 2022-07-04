Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

في ثامن أيام بطولة ويمبلدون.. نادال وكيريوس يخطفان الأضواء

دوليات

2022-07-04 | 02:21
في ثامن أيام بطولة ويمبلدون.. نادال وكيريوس يخطفان الأضواء
168 مشاهدة

تواصل الإثنين مباريات الدور الرابع من بطولة ويمبلدون في يومها الثامن، والذي يشهد ظهور العديد من الأسماء البارزة، يتقدمهم الإسباني رافائيل نادال.

الملعب الرئيسي

يواصل نادال حملته نحو استعادة لقب ويمبلدون الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، وذلك عندما يواجه الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.

ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة (1-0)، وحقق ذلك الانتصار في الدور الثالث من رولان جاروس هذا العام، بثلاث مجموعات دون رد.

وحقق الهولندي أفضل نتيجة له في ويمبلدون بالوصول إلى الدور الرابع، ويبقى إنجازه الأفضل في البطولات الأربع الكبرى، هو الوصول إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة عام 2021، وبدوره سبق وأن ودع نادال من الدور الرابع لويمبلدون مرتين عامي 2014 و2017.

ويواجه الأسترالي نيك كيريوس نظيره الأمريكي براندون ناكاشيما، في أول مواجهة تجمع بين اللاعبين.

وحقق كيريوس أفضل نتائجه في ويمبلدون بالوصول إلى ربع النهائي عام 2014، وودع من الدور الرابع مرتين عامي 2015 و2016، أما ناكاشيما فحقق أفضل نتيجة له في كل بطولات الجراند سلام بمشاركته الحالية في ويمبلدون.

وفي فردي السيدات، تصطدم المصنفة الرابعة على البطولة الإسبانية باولا بادوسا، بالرومانية سيمونا هاليب، وتتفوق الأخيرة في المواجهات المباشرة (1-0).

وتملك هاليب تاريخًا كبيرًا في ويمبلدون بالتتويج باللقب في عام 2019، والوصول إلى نصف النهائي في 2014، أما بادوسا فعادلت أفضل نتيجة لها بالوصول إلى الدور الرابع للعام الثاني على التوالي.

الملعب رقم 1

يواجه المصنف 11 على البطولة الأمريكي تايلور فريتز، مفاجأة البطولة الأسترالي جاسون كوبلر المصنف 99 عالميًا، ويتفوق الأمريكي في المواجهات المباشرة (1-0).

وهذه هي أفضل مشاركة لكوبلر في البطولات الكبرى، بينما عادل فريتز أفضل نتائجه بعد سبق وأن وصل للدور الرابع في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وفي منافسات فردي السيدات، تواجه المصنفة 20 على البطولة الأمريكية أماندا أنيسيموفا، نظيرتها الفرنسية هارموني تان، وتتفوق الأخيرة في المواجهات المباشرة (1-0).

كما تواجه الكازخستانية إيلينا ريباكينا، الكرواتية بيترا مارتيتش، وتتفوق إيلينا في المواجهات المباشرة (1-0).

ولم يسبق لأي من أنيسيموفا أو تان أو ريباكينا أو مارتيتش، الوصول إلى ربع نهائي ويمبلدون من قبل.

الملعب رقم 2

تواصل الفرنسية أليز كورنيه مغامرتها في البطولة بعد إقصاء المصنفة أولى عالميًا إيجا شفيونتيك، عندما تواجه الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.

وتتعادل اللاعبتان في المواجهات المباشرة (2-2)، وعادلت كورنيه أفضل نتائجها في ويمبلدون بعدما وصلت إلى الدور الرابع في عام 2014 من قبل، بينما سبق وأن وصلت الأسترالية إلى ربع النهائي في العام الماضي.

وفي فردي الرجال، يواجه المصنف 19 على البطولة أليكس دي مينور نظيره التشيلي كريستيان جارين.

ويتفوق دي مينور في المواجهات المباشرة (3-0)، وحقق الأسترالي أفضل مشاركة له في ويمبلدون هذا العام، بينما عادل جارين أفضل مشاركة له والتي أتت العام الماضي بالوصول إلى الدور الرابع أيضًا.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:45 | 2022-07-04 08:45
08:24 | 2022-07-04 08:24
08:19 | 2022-07-04 08:19
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.