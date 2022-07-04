في ثامن أيام بطولة ويمبلدون.. نادال وكيريوس يخطفان الأضواء

الملعب الرئيسييواصل نادال حملته نحو استعادة لقب ويمبلدون الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، وذلك عندما يواجه الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب.ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة (1-0)، وحقق ذلك الانتصار في الدور الثالث من رولان جاروس هذا العام، بثلاث مجموعات دون رد.وحقق الهولندي أفضل نتيجة له في ويمبلدون بالوصول إلى الدور الرابع، ويبقى إنجازه الأفضل في البطولات الأربع الكبرى، هو الوصول إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة عام 2021، وبدوره سبق وأن ودع نادال من الدور الرابع لويمبلدون مرتين عامي 2014 و2017.ويواجه الأسترالي نيك كيريوس نظيره الأمريكي براندون ناكاشيما، في أول مواجهة تجمع بين اللاعبين.وحقق كيريوس أفضل نتائجه في ويمبلدون بالوصول إلى ربع النهائي عام 2014، وودع من الدور الرابع مرتين عامي 2015 و2016، أما ناكاشيما فحقق أفضل نتيجة له في كل بطولات الجراند سلام بمشاركته الحالية في ويمبلدون.وفي فردي السيدات، تصطدم المصنفة الرابعة على البطولة الإسبانية باولا بادوسا، بالرومانية سيمونا هاليب، وتتفوق الأخيرة في المواجهات المباشرة (1-0).وتملك هاليب تاريخًا كبيرًا في ويمبلدون بالتتويج باللقب في عام 2019، والوصول إلى نصف النهائي في 2014، أما بادوسا فعادلت أفضل نتيجة لها بالوصول إلى الدور الرابع للعام الثاني على التوالي.الملعب رقم 1يواجه المصنف 11 على البطولة الأمريكي تايلور فريتز، مفاجأة البطولة الأسترالي جاسون كوبلر المصنف 99 عالميًا، ويتفوق الأمريكي في المواجهات المباشرة (1-0).وهذه هي أفضل مشاركة لكوبلر في البطولات الكبرى، بينما عادل فريتز أفضل نتائجه بعد سبق وأن وصل للدور الرابع في أستراليا المفتوحة هذا العام.وفي منافسات فردي السيدات، تواجه المصنفة 20 على البطولة الأمريكية أماندا أنيسيموفا، نظيرتها الفرنسية هارموني تان، وتتفوق الأخيرة في المواجهات المباشرة (1-0).كما تواجه الكازخستانية إيلينا ريباكينا، الكرواتية بيترا مارتيتش، وتتفوق إيلينا في المواجهات المباشرة (1-0).ولم يسبق لأي من أنيسيموفا أو تان أو ريباكينا أو مارتيتش، الوصول إلى ربع نهائي ويمبلدون من قبل.الملعب رقم 2تواصل الفرنسية أليز كورنيه مغامرتها في البطولة بعد إقصاء المصنفة أولى عالميًا إيجا شفيونتيك، عندما تواجه الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.وتتعادل اللاعبتان في المواجهات المباشرة (2-2)، وعادلت كورنيه أفضل نتائجها في ويمبلدون بعدما وصلت إلى الدور الرابع في عام 2014 من قبل، بينما سبق وأن وصلت الأسترالية إلى ربع النهائي في العام الماضي.وفي فردي الرجال، يواجه المصنف 19 على البطولة أليكس دي مينور نظيره التشيلي كريستيان جارين.ويتفوق دي مينور في المواجهات المباشرة (3-0)، وحقق الأسترالي أفضل مشاركة له في ويمبلدون هذا العام، بينما عادل جارين أفضل مشاركة له والتي أتت العام الماضي بالوصول إلى الدور الرابع أيضًا.