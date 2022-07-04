طهران: السماح بدخول الزوار الإيرانيين إلى العراق براً وبشكل فردي

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أنباء فارس"، عن رحماني قوله، إنه "مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة عبر الحدود البرية، اضطرت مكاتب تسجيل الزوار التي تقوم بإرسال القوافل إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون بناءً على رغباتهم وامكانياتهم، في حالة الرحلات الفردية أو الجماعية".وأضاف: "بهذه الطريقة، يتم تنظيم رحلات سفر الزائرين إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة بشكل فردي، ويمكن لمن يرغب في زيارة الإمام الحسين في كربلاء المقدسة الذهاب إلى العراق عبر الحدود البرية بدون التسجيل في قوافل الزائرين الجماعية".وأشار رحماني إلى أن "هذا القرار سينفذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء، لتسهيل سفر الزوار إلى العتبات المقدسة وتسستمر خطة تنظيم السفر البري حتى يوم عرفة الاحد المقبل".