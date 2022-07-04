بسبب مزحة.. مصري يقتل زميله في العمل

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن قوات الامن انه "وفقًا للتحريات الأولية، فإن المجني عليه تلفظ بسباب وألفاظ مشينة على زوجة القاتل، عقب وصلة مزاح بينهما، انتهت بمقتله".واضافت انه "تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور ( في محافظة الغربية)، يفيد بورود بلاغ باستقبال المستشفى لشاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة؛ نتيجة إصابة بطعنة نافذة في البطن، وانتقل ضباط مباحث مركز قطور إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص بطعنة نافذة في البطن على يد زميل له، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما".واشارت قوات الامن الى انه "تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة للسبب ذاته، وهو قيام المجني عليه بالتلفظ بألفاظ سيئة على زوجته مما أثار حفيظته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق".