اصابات باطلاق نار اثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الامريكي

أكدت وسائل اعلام امريكية، اليوم الاثنين، بإصابة 9 أشخاص خلال استعراض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شهود عيان تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بأنه "قد يكون هناك العديد من الضحايا"، مشيرين إلى أنه "كان هناك جثث ملطخة بالدماء وأحدهم مغطى ببطانية".



واشارت القناة إلى أنه "تم إلغاء العرض عقب الحادثة".