اصابات باطلاق نار اثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الامريكي

أكدت وسائل اعلام امريكية، اليوم الاثنين، بإصابة 9 أشخاص خلال استعراض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في مدينة هايلاند بارك في ولاية إلينوي.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شهود عيان تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بأنه "قد يكون هناك العديد من الضحايا"، مشيرين إلى أنه "كان هناك جثث ملطخة بالدماء وأحدهم مغطى ببطانية".
واشارت القناة إلى أنه "تم إلغاء العرض عقب الحادثة".
بدورها، حذرت الشرطة للمواطنين قائلة "ليتفرق الجميع رجاء، الموقع هنا ليس آمنا".
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ليك عبر تويتر إنها- شرطة مقاطعة ليك- تساعد شرطة هايلاند بارك "في واقعة إطلاق النار في منطقة مسار استعراض يوم الاستقلال".
وقال مسؤولو المدينة عبر تويتر إن "الشرطة تستجيب لواقعة في هايلاند بارك بوسط المدينة.. تم إلغاء مهرجان الرابع(من تموز).. من فضلكم تجنبوا (متنزه) هايلاند بارك بوسط المدينة.. سوف يتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لدى توافرها".