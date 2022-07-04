30 قتيلاً وجريحاً بإطلاق نار في ضواحي شيكاغو

وقالت شرطة هايلاند بارك إنها ما زالت تبحث عن المسلح الذي وصفته بأنه رجل يتراوح عمره بين 18 و20 عاما، ويبدو أنه أطلق النار عن أحد الأسطح.ويشار إلى أن إطلاق النار تم على موكب بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي الذي يصادف في الرابع من يوليو من كل عام.وقال شاهد عيان كان في العرض مع عائلته بحسب قناة "WGN9" التلفزيونية: "لقد رأيته"، مشيرا إلى أن مطلق النار كان بمفرده، وأطلق عشرات من الطلقات.وتابع: "كان نحيفا، رياضيا، اتخذ وضعية قتالية، لذلك لم أستطع رؤيته بالكامل... لقد كان مدربا للغاية، وأطلق الرصاص علينا".