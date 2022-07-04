تخص مليار شخص.. قراصنة يعرضون بيانات للبيع

وحسبما ذكر موقع "زد نت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن القراصنة "المجهولين"، ادعوا اختراق قاعدة بيانات خاصة بشرطة شنغهاي.وعرض القراصنة الذين نفذوا الهجوم الإلكتروني، أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة من قاعدة البيانات، تتضمن أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية، للبيع.وطلب القراصنة الذي عرضوا البيانات للبيع على منتدى، مبلغ 10 بيتكوين، أي ما يعادل 200 ألف دولار أميركي تقريبا.وجذب العرض 177 ردا و300000 مشاهدة في غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يُدعى "تشاينا دان".ولم تعلّق السلطات الصينية على الحادثة، إلا أن العملية إن كانت حقيقية، فستكون أكبر عملية اختراق للبيانات في تاريخ الصين.