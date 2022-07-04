تفاصيل جديدة تخص هجوم شيكاغو الدموي

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأجهزة الأمنية تبحث عن "رجل أبيض بالغ ما بين 18 و20 عاما من العمر، له شعر أسود طويل، نحيف الجسم، وهو كان يرتدي قميصا من لون أبيض أو أزرق فاتح".وأضاف المتحدث أن الشرطة عثرت على سلاح المهاجم، لكنها "لا تزال تعتبره مسلحا وخطيرا للغاية".يذكر أن شخصا مجهولا أطلق النار من سطح مبنى على المشاركين في مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي في منطقة هايلند بارك بضواحي شيكاغو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 24 بجروح.