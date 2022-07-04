لبنان.. اشتباكات بالقذائف في مخيم "عين الحلوة"

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "اشتباكات عنيفة وقعت بين جند الشام، وعصبة الأنصار الإسلامية في منطقة الطوارىء في عين الحلوة"، في مدينة صيدا جنوب لبنان.وأشارت تلك الوسائل إلى أن هناك "معلومات عن إصابة مسؤول في جند الشام خلال تبادل لإطلاق النار".وحسب موقع "النشرة" اللبناني، فإن "عصبة الأنصار الإسلامية"، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة، وتمركز الاستنفار في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في "الصفصاف – الرأس الأحمر".وأشار إلى أن الاستنفار "إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنعا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات "الفتحاوية – الحمساوية"، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي".ووفقا لتصريحات نقلها الموقع اللبناني عن مصادر أمنية فلسطينية فإن هدف هذا الاستنفار هو التأكيد على رسالة مفادها أن "الأمن خط أحمر، وممنوع على أي كان المساس به، وخاصة في منطقة شهدت على مر السنوات توترات أمنية كثيرة، نتيجة تداخل نفوذ القوى فيها".