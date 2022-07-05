"فاينانشيال تايمز": أردوغان "حليف مثير للغضب" في الناتو ويبتز الاعضاء الاخرين!

السومرية نيوز – متابعة

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالاً للرأي قالت فيه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "حليف مثير للغضب" في "الناتو" حيث يبتز الأعضاء الآخرين، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الزعيم التركي "لا غنى عنه".



وذكر المقال: "لا شك في أن رجب طيب أردوغان حليف مثير للغضب. بعد إسقاط اعتراضاته الأسبوع الماضي على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، أثار على الفور شكوكًا جديدة عندما أشار إلى أن البرلمان التركي لن يصدق على الاتفاقية، ما لم تسلم السويد 73 شخصًا تتهمهم أنقرة بالإرهاب".

وقال: "إن تسليم أي شخص إلى رحمة نظام أردوغان العدلي هو طلب صعب لأي ديموقراطية.. ومثالاً على ذلك، صلاح الدين دميرتاش، وهو كردي وسياسي معارض بارز، مسجون منذ عام 2016، على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، لكن من الواضح أن سجنه كان مجرد غطاء لغرض سياسي خفي".

وتحت عنوان "دميرتاش ليس الوحيد"، أضاف المقال: "يثير سلوك أردوغان أسئلة غير مريحة للناتو. ويقول التحالف إنه يقوم على الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان. لكن سجن المعارضين السياسيين بتهم ملفقة هو من النوع الذي يفعله بوتين. في الواقع، لطالما كان للزعماء الروس والأتراك علاقة وثيقة".

وتابع: "كما أن استعداد أردوغان لابتزاز الناتو على فنلندا والسويد يثير أيضًا شكوكًا حول الطريقة التي قد تتصرف بها تركيا في الأزمات المستقبلية. وعلى سبيل المثال، المادة الخامسة، ضمان الدفاع المتبادل في قلب التحالف الذي قد ينجم عن هجوم روسي، يعتمد على التصويت بالإجماع".

وتحت عنوان، "ألن يكون الناتو أفضل حالاً دون تركيا؟"، ذكر المقال: "بالطبع لا.. إن طرد تركيا، حتى لو كان ممكناً قانونياً، سيكون كارثة استراتيجية، بالنظر، على سبيل المثال، إلى البحر الأسود".

وأوضح: "البحر الأسود هو الطريق الرئيسي إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم الأوسع لكل من أوكرانيا وروسيا.. وإذا كانت الحبوب الأوكرانية ستخرج من موانئ البلاد إلى الأسواق العالمية، فسوف تمر عبر البحر الأسود، حيث تتحكم تركيا في مدخل البحر. وقد تم التأكيد على هذا الدور الحاسم من خلال احتجاز تركيا لسفينة روسية يُزعم أنها تحمل حبوبًا مسروقة من أوكرانيا".

ورأى المقال: "إذا تم طرد تركيا من الناتو وأصبحت حليفًا فعليًا لروسيا، فإن أوكرانيا ستصبح فعليًا دولة غير ساحلية وروسيا ستكون على أبواب البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "التوازن الأمني في الشرق الأوسط سيكون أيضاً معقداً بشكل خطير.. للأتراك وجود عسكري كبير داخل سوريا. على الرغم من تصادمهم مع الأمريكيين حول دور الأكراد، إلا أنهم يعارضون التحالف بين روسيا والنظام السوري. كما وفر الأتراك الملاذ لـ3.7 مليون لاجئ سوري، وهو عمل إنساني خفف الكثير من الضغط عن الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ليس هناك شك في أن أردوغان قد شوه بشكل خطير أوراق اعتماد تركيا الديموقراطية. ولكن، على عكس روسيا، لا تشكل تركيا أي تهديد أمني لبقية دول الناتو، ربما باستثناء اليونان التي تشعر بالقلق من استعراض عضلات أردوغان في بحر إيجه.. وبالنظر إلى الأهمية الساحقة لحلف الناتو لمواجهة روسيا، أصبح من الحيوي أكثر من أي وقت مضى إبقاء تركيا في صفها".

وأردف: "يمنح ضعف الاقتصاد التركي أعضاء الناتو الآخرين بعض النفوذ على أردوغان، حيث بلغ معدل التضخم في تركيا الآن حوالي 80%، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سوء الإدارة الاقتصادية لأردوغان".

واختتم المقال: "لتجنب كارثة اقتصادية، من المرجح أن تحتاج تركيا إلى مساعدات خارجية.. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه حلفاؤها في الناتو. وفي مقابل المساعدة الاقتصادية، قد يتعين على تركيا اتخاذ موقف أكثر منطقية بشأن عضوية الناتو لفنلندا والسويد.. وإن كان هذا يبدو وكأنه مساومة".