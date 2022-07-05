بعد السعودية.. إيران توجه بوصلتها للانفتاح مع هذه الدولة

وخلال استقبال وزير الخارجية الاذربيجاني، اكد رئيسي "استعداد طهران لتوطيد الاواصر مع باكو، وانه لا وجود لاي قيود في هذا الخصوص"، مبينا ان "الارتقاء بالتعاون الايراني الاذربيجاني سيصب في مسار التعاون على صعيد المنطقة، وفق وكالة تسنيم الإيرانية".وشدد رئيسي في هذا السياق، على "تعزيز العلاقات والتعامل بين شعبي البلدين؛ متطلعا الى تحقيق نقلة على صعيد التعاون الثنائي بعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الحالية لطهران".بدوره اشار "بايرام اوف" الى الزيارات المتبادلة والمشاورات الدبلوماسية بين المسؤولين الايرانيين والاذربيجانيين، وتداعياتها الايجابية على التبادل التجاري الذي سجل نموا ملفتا خلال العامين الاخيرين.وقال وزير خارجية اذربيجان خلال اللقاء مع رئيسي اليوم : ان باكو وطهران تتفقان على ضرورة حل قضايا المنطقة بواسطة الدول الاقليمية ومن دون اي تدخل اجنبي.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، ان "إيران ترحب بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية وإعادة فتح السفارات وبدء الحوارات السياسية".