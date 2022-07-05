Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حديث أوروبي مثير يخص إحياء اتفاق إيران النووي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"أزمة جديدة".. تحذير من تبعات تشمل دول العالم

دوليات

2022-07-05 | 13:03
"أزمة جديدة".. تحذير من تبعات تشمل دول العالم
المصدر:
Sky News عربية
1,836 مشاهدة

نبه مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، إلى أن المجتمع الدولي سيكون في حالة "لعب بالنار" إذا فشل في مساعدة إفريقيا على التعافي من أزمة كورونا وتبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وحث رئيس القسم الإفريقي في صندوق النقد الدولي، أبيبي إيمرو سيلاسي، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، على إيلاء العناية المطلوبة للأزمة الحالية.

وأدت حالات الإغلاق في عدد من دول العالم، خلال بداية كورونا، إلى إرباك سلاسل الإمداد، فارتفعت الأسعار على نحو ملحوظ، بعد بدء تعافي الاقتصاد، ثم جاءت الأزمة في أوكرانيا، وازداد الوضع سوءا، بحسب خبراء.

وأدت أزمتا كورونا وأوكرانيا إلى زيادة قياسية في أسعار المحروقات، بينما تواجه دول كثيرة صعوبات في استيراد شحنات القمح وباقي الحبوب.

ووصف المسؤول الدولي، الفشل في دعم إفريقيا والاستثمار في قدراتها، بمثابة قصر في النظر سيؤذي الاقتصاد العالمي برمته.

وأوضح أن نصف القوة العاملة في العالم، خلال العقد القادم، سيكون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعني أن هذه المنطقة ستكون موردا مهما للموارد البشرية المطلوبة.

وصرح سيلاسي "خلال عشر سنوات، سيكون واحد من كل شخصين يدخلان سوق العمل، قادما من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء"، في حين أن الوباء أربك تعليم الأطفال في هذه المنطقة.

وتابع المسؤول في صندوق النقد الدولي "الرأسمال البشري الذي نحتاجه حتى ندفع عجلة الاقتصاد العالمي لا يحظى بالاهتمام المطلوب. هذا فشل ذريع وجماعي".

وزاد سيلاسي أن الاقتصادات الأكثر تقدما ستعاني نقصا في العمالة، و"هذا الأمر شبه مؤكد، إلا في حال افترضنا أن الروبوتات ستتولى القيام بكل شيء".

وقال إنه رغم كل الابتكار الحاصل في العالم، ظل البشر ينتقلون من قطاع إلى آخر، لأن ما بين 60 و70 في المئة من السكان ظلوا في حالة نشاط وعمل.

واستطرد أن الناس سينتقلون للعمل في مجالات جديدة، بالنظر إلى التطور الذي سيحصل في العالم، لكنهم سيواصلون العمل، "وهؤلاء العمال لن يأتوا إلا من إفريقيا".

وأشار سيلاسي الذي عمل في صندوق النقد الدولي لـ28 سنة، إلى أن النجاح الذي تم إحرازه في إفريقيا بعد التسعينات، بفضل إصلاحات محلية وطفرة في العالم وبرامج مساعدات، بات على المحك، وصار "ذا نتيجة عكسية".

وأردف أن أزمتي كورونا وأوكرانيا اللتين أربكتا سلاسل الإمداد وأديتا إلى ارتفاع الأسعار، أنهكتا اقتصادات القارة المتباطئة أصلا.

وفي وقت سابق، كشف سيلاسي أن صندوق النقد الدولي قدم 50 مليون دولار لدول إفريقيا جنوب الصحراء منذ مارس 2020 لأجل دعمها على مجابهة تداعيات الوباء.

وأضاف أن الدعم الذي جرى تقديمه سيكون أكثر نجاعة في حال "تمت مواصلته"، عوض تراجع بعض شركاء التنمية عن مساعداتهم أو خفضهم لها.
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:21 | 2022-07-05 16:21
16:00 | 2022-07-05 16:00
15:47 | 2022-07-05 15:47
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.