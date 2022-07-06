جمهورية دونيتسك: مقتل واصابة 16 مدنيا بقصف أوكراني

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت البعثة 58 واقعة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية. وتم إطلاق 508 وحدات من الذخائر المختلفة".وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي وصلت إلينا معلومات حول مقتل 4 مدنيين بمن فيهم طفلة من مواليد عام 2012، في أحياء كييفسكي وبيتروفسكي وفوروشيلوفسكي لمدينة دونيتسك. وأصيب 12 مدنيا بجروح مختلفة في أحياء كييفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي لمدينة دونيتسك وألكسندروفكا".