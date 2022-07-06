دولة خليجية تعيد الزامية ارتداء الكمامات في الاماكن العامة

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن وزارة الصحة القطرية قولها في بيان، إنه "بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة".وأشارت إلى أن "القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة".وشددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد كوفيد 19، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة في الأسابيع القليلة الماضية".