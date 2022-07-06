إيران: لم نتقدم بمطالب جديدة خارج الاتفاق النووي

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، ورغم ادعاءات الولايات المتحدة.. لم نتقدم بأي مطالب جديدة خارج الاتفاق النووي".وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي في عزم الولايات المتحدة على إنقاذ الاتفاق بينما قالت واشنطن إن طهران أضافت مطالب جديدة في محادثات الدوحة.وبموجب اتفاق 2015، قلصت إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتقول إيران إنها تسعى للحصول على طاقة ذرية للأغراض المدنية فقط.وزار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران، بعد أسبوع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة الاتحاد الأوروبي في الدوحة، والتي فشلت في كسر الجمود الذي يعرقل جهود إحياء الاتفاق النووي.