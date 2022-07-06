عقوبات أمريكية جديدة على كيانات إيرانية

وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما. كما تشمل تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.