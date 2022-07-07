لأول مرة في التاريخ.. الحزب الحاكم في الهند دون نائب مسلم

السومرية نيوز – متابعة

بعد استقالة وزير شؤون الأقليات، مختار عباس نقفي يفقد المسلمون في الهند لأول مرة في التاريخ أي تمثيل لهم ضمن الحزب الحاكم في البرلمان.



وكان نفقي، البالغ من العمر 64 عاما، هو الوزير المسلم الوحيد في حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يضم ما يقرب من 400 نائب، وتم تعيين سمريتي إيراني (46 عاما) خلفا لمختار عباس نقفي.

وتأتي استقالته في الوقت الذي يواجه فيه حزب "بهاراتيا جاناتا" مزاعم باضطهاد الأقلية المسلمة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014.

وتكهنت تقارير إعلامية بأن حزب "بهاراتيا جاناتا"، يبحث في أن يتولى نفقي منصب نائب رئيس الهند، وسط غضب عالمي من قيام أحد مسؤولي الحزب بإدلاء تصريحات مثيرة للجدل معادية للإسلام.

ومن المقرر إجراء انتخابات نائب رئيس الهند في 6 أغسطس المقبل، بينما تنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي، إم فنكياه نايدو، في 10 أغسطس.