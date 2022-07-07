بعد يومين من تعيينه.. وزير الخزانة في بريطانيا العراقي الأصل يقدم استقالته ويكتب رسالة

وكتب ناظم الزهاوي وهو من أصول عراقية على صفحته في "تويتر" موجها كلامه لجونسون: "يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتغادر الآن".وقال الزهاوي، في بيان: "عندما طُلب مني أن أصبح وزيرا للخزانة، فعلت ذلك من منطلق الولاء ليس لرجل، ولكن الولاء لهذا البلد"، مضيفا: "بالأمس، أوضحت لرئيس الوزراء، جنبا إلى جنب مع زملائي، أنه لم يكن هناك سوى اتجاه واحد يسير فيه هذا الأمر، وأنه يجب أن يغادر بكرامة".وتابع "أشعر بالحزن لأنه لم يستمع وأنه يقوض الآن الإنجازات المذهلة لهذه الحكومة .. لكن بلدنا يستحق حكومة ليست مستقرة فحسب، بل وتعمل بنزاهة".وتوجه الزهاوي، الذي عينه جونسون قبل أقل من يومين ليحل محل ريشي سوناك، الذي استهل موجة الاستقالات في حكومة جونسون، والتي وصلت حتى الآن نحو 55 وزيرا ومسؤولا، بالقول لجونسون "رئيس الوزراء، أنت تعرف الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله، غادر الآن".