جاء ذلك في منشور كتبه فولودين بقناته الخاصة على تطبيق "تليغرام"، حيث قال في بداية المنشور "المهرج يغادر ..".وتابع فولودين: "بوريس جونسون يقف وراء قصف مدننا الهادئة، بيلغورود، كورسك، ويجب أن يعرف المواطنون البريطانيون ذلك. إنه أحد منظري الحرب ضد روسيا حتى آخر مواطن أوكراني".من الصواب أن يفكر قادة الدول الأوروبية فيما تؤدي إليه مثل هذه السياسات".وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، 7 يوليو، استقالته من رئاسة حزب المحافظين بشكل رسمي، على أن يواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى اختيار قائد جديد".