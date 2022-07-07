الصين: واشنطن أكبر تهديد للسلام والاستقرار في العالم

ونقلت وكالة "أسوشييتيد بريس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان بعد يوم من إطلاق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ومدير وكالة المخابرات الداخلية البريطانية كين ماكالوم، إنذارات جديدة بشأن الحكومة الصينية،قوله: "السياسي الأمريكي المعني يضخم ما يسمى بتهديد الصين لتشويه ومهاجمة الصين".وأضاف: "الحقائق أثبتت بشكل كامل أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام والاستقرار والتنمية في العالم.. نحث المسؤول الأمريكي على أن يكون لديه المنظور الصحيح، ومطالعة تطورات الصين بشكل موضوعي وعقلاني والتوقف عن نشر الأكاذيب والتوقف عن الادلاء بتصريحات غير مسؤولة".كما رد المتحدث على تصريحات مدير وكالة المخابرات البريطانية، كين ماكالوم، قائلا: "المخابرات البريطانية تقوم ببساطة بإسقاط سلوكها المخزي على الصين".وتابع "يجب على مدير جهاز المخابرات البريطاني أن يتخلص من نواياه الشريرة، ويخرج من الغرفة المظلمة ويرى ضوء الشمس، وألا يتمسك دائما بالتفكير بأن مكاسبه تتمثل في خسارة الآخرين أو أن يختلق ما يسمى بالأعداء الوهميين".