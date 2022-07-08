برلماني أوكراني سابق: استقالة جونسون تمهد للإطاحة بزيلينسكي

ومن المتوقع أن يقع انقلاب يطيح بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي تعني، برأي النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، زوال عصر السياسيين الذين يتميزون بسلوك غريب شاذ.وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام": "ننتظر بفارغ الصبر انقلابا عسكريا يطيح بزيلينسكي".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، عن استقالته من منصبه ومن رئاسة حزب المحافظين، وهذا على خلفية تصاعد الضغوطات واستقالة أكثر من خمسين مسؤولا حكوميا احتجاجا على مسلسل فضائح هز الحكومة البريطانية.