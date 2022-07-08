الكشف عن تفاصيل الهجوم على رئيس الوزراء الياباني السابق

وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.