وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق بعد تعرضه لإطلاق نار

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.من جهتها، قالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".