مجموعة العشرين تدعو روسيا لانهاء الحصار على أوكرانيا

وقال المسؤول: "نأمل في أن يكون من نتيجة هذا الاجتماع أن ترى روسيا حجم الإجماع الدولي على ضرورة إحراز تقدم في قضية الحبوب"، مضيفا أن "الاجتماع أظهر أن هناك قيمة لانعقاد مجموعة العشرين، لكن يبقى أن نرى إن كان الاجتماع سيسفر عن تغيير".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة، مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.وتعتمد أوروبا تاريخيا على روسيا في الحصول على حوالي 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويتم تسليم معظمه عبر خطوط الأنابيب.