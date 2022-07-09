مصرع شاب مصري سقط عليه "عجل الأضحية" من الطابق الثاني

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف جثة "محمود أ.ح" 15 عامًا، طالب، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.دلت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله بمعرفة أهليته إلى المستشفى ، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.