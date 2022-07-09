السعودية.. إقالة مسؤولين اثنين بالمسجد الحرام لهذا السبب

السومرية نيوز – متابعة

أقيل مسؤولان في المسجد الحرام وذلك بعد اتهامهما "بالتقصير في أداء مهامها"، تزامنا مع موسم الحج.



وجاء في بيان نشره موقع رئاسة الحرمين، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، أصدر السبت، "قرارا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده (لم يسمهما) من منصبيهما".

وأوضح أن سبب الإعفاء "تقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام".

وأفاد السديس، بأن رئاسة الحرمين "لن تتهاون في أي تقصير ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن"، بحسب المصدر ذاته.

وذكر أن "الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة (..) بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن".

وخلفا للمسؤوليْن المقاليْن، جرى تعيين عبد الحفيظ الثبيتي، مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وسامي السويهري مساعدا له.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن عدد حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الحالي، بلغ 899 ألفا و353، بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة.