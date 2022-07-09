طفل يلبي في الحرم المكي ويشعل مواقع التواصل.. ما قصة الفيديو المتداول؟ (فيديو)

السومرية نيوز – متابعة

حظي مقطع فيديو قصير يظهر طفلا صغيرا مع صوت تلبية أثناء الطواف في الحرم المكي وهو محمول على كتف والده بمشاركات واسعة وثناء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



مقطع الفيديو، الذي لم يعرف تاريخه بالتحديد، شهد رواجا كبيرا اليوم السبت في يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشارك مغرد باسم أيوب صاغجان مقطع الفيديو معلقا عليه: "أجمل فيديو رأيته في العالم".

أجمل فيديو رأيته في العالم pic.twitter.com/tK3D2UvSzD — Eyüp Sağcan أيوب صاغجان🇹🇷 (@eyupsagcan) July 9, 2022

وعلق حساب أحمد الشهري: "طفل يلبي بالحج.. ما شاء الله ونعم التربية؛ علّموا أولادكم على حب الإسلام وحب المسلمين، واحترام الآخرين، قال المثل: "العلم في الصغر كالنقش في الحجر".

#جماليات | #حج_1443

•طفل يلبّي بالحج.

•ماشاء الله.. ونعم التربية؛ علّموا أولادكم

على حب الإسلام وحب المسلمين، واحترام

الآخرين، قال المثل: "العلم في الصغر كالنقش

في الحجر".

•الإسلام دين السلام والرحمة والمحبّة

والوئام، وينبذ التعصّب والعنصرية والتطرّف

والإرهاب. pic.twitter.com/WP4n2hocWI — أحمد (@ahmedalsahari11) July 9, 2022

لكن معلقين كشفوا أن الطفل داخل مقطع الفيديو المتداول لا علاقة له بالصوت المسموع، وشارك عدد منهم مقطعا يعود للعام 2019 يظهر طفلا أكبر سنا وهو يلبي نفس التلبية يعتقد أنه صاحب الصوت الأصلي.

الصوت مركب , المقطع الاصلي لصوت الطفل https://t.co/S2e4Yi8VMF — SARA 🇸🇦⚔️ (@SARAALSA___) July 8, 2022

وبدأ الحجّاج صباح السبت رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام وهو الأكبر خلال جائحة كورونا.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ الحجاج طريقهم عبر وادي منى في غرب السعوديّة لرمي الجمرات. وبعد الانتهاء، يتولّى الحاج ذبح الهدي.