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طفلة عربية تحصل على لقب أصغر كاتبة في العالم تنشر سلسلة كتب

دوليات

2022-07-10 | 01:46
طفلة عربية تحصل على لقب أصغر كاتبة في العالم تنشر سلسلة كتب
المصدر:
روسيا اليوم
781 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
حصلت الطفلة السعودية، ريتاج حسين الحازمي، البالغة من العمر 13 عاما على لقب "أصغر كاتبة في العالم تنشر سلسلة كتب".

وبحسب موقع غينيس للأرقام القياسية ابتكرت ريتاج قصصا خيالية للأطفال لمساعدتهم على التفكير بشكل أكثر إبداعا وتوسيع خيالهم، وبيع الكتب من خلال متجرها على الإنترنت والعديد من بوابات الإنترنت الأخرى.

وقالت ريتاج:"بدأت الكتابة في السادسة من عمري بينما كنت بصحبة عائلتي للدراسة في الخارج".

بدأت ريتاج في السابعة من عمرها فقط بزيارة المكتبات في المملكة العربية السعودية، وبدأت في النهاية في كتابة القصص القصيرة.

ونشرت روايتها الأولى باللغة الإنجليزية بعنوان "كنز البحر المفقود" في عام 2019، ونشر كتابها الثاني بعنوان "بوابة العالم الخفي" في نوفمبر 2020.

بعد نشر كتابها الثاني، تأهلت ريتاج لتسجيل أصغر شخص ينشر سلسلة كتب (أنثى) وبعد مراجعة طلبها، حصلت على اللقب، تابعت ريتاج ذلك بروايتها الثالثة، "ما وراء عالم المستقبل".

قالت ريتاج :"أكتب لمجتمع زملائي من الأطفال، أدركت أنه لا يوجد العديد من الروايات لهذه الفئة العمرية، لذلك قررت إنشاء القليل من رواياتي".

ولدت ريتاج في الظهران، المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية ، والآن تبلغ من العمر 14 عاما ، وتتعلم اليابانية أيضا.

وأضافت ريتاج: "كوني حاملة للأرقام القياسية في غينيس هو إنجاز كبير أريد أن أشاركه مع الكتاب الشباب، أريد تحفيز الكتاب الشباب وتشجيعهم على مواجهة التحديات ومواجهة العقبات".

تعمل ريتاج حاليا على الكتاب الرابع في سلسلة The Passage to the Unknown ، حيث تواصل مسيرتها لإلهام أطفال العالم لتحقيق أحلامهم.

وريتاج ليست المؤلف الشاب الوحيد الذي يحمل لقب غينيس للأرقام القياسية، حيث تحمل الفتاة البريطانية بيلا جي دارك الرقم القياسي لأصغر شخص ينشر كتابا ، بعد أن نشرت كتابها The Lost Cat عندما كان عمرها 5 سنوات فقط و 211 يوما.
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