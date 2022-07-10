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"ديلي إكسبريس": الدعم الغربي لأوكرانيا سيستمر في الانجراف والتآكل لهذا السبب

دوليات

2022-07-10 | 04:06
"ديلي إكسبريس": الدعم الغربي لأوكرانيا سيستمر في الانجراف والتآكل لهذا السبب
1,366 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك شائعات لا حصر لها حول الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وجود مقاطع فيديو للزعيم الروسي وهو يرتجف".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: "أدى ذلك إلى ظهور نظريات مفادها أنه مصاب بمرض باركنسون أو مزاعم أخرى حول إصابته بسرطان الدم"، مشيرة أيضا إلى أن "عدم حضوره الأحداث التقليدية جعل المعلقين يزعمون أنه عاجز جدًا عن القيام بتنفيذ واجباته كرئيس دولة".
 
وتابعت: "لهذا السبب، يعتقد بعض الخبراء والمحللين أن نهاية عهد بوتين قد تكون قريبة، لكن أحدهم قال إن خليفة الزعيم الروسي قد يكون أسوأ منه".
 
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن كير جايلز، وهو أحد الخبراء في الشأن الروسي، زعمه أن خليفة بوتين قد يكون "أكثر وحشية" منه، مما يؤدي إلى تدهور علاقة موسكو بالغرب وحتى بشعبها.
 
وأضاف جايلز أن "هناك الكثير من المرشحين لخلافة بوتين، لكنهم سيجعلون علاقة روسيا بالغرب، ومع شعبها، أسوأ مما كان يفعله بوتين خلال السنوات القليلة الماضية من حكمه".
 
وأكد الخبير، وهو مؤلف كتاب "قواعد موسكو": ما الذي يدفع روسيا لمواجهة الغرب؟"، أنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أي خليفة لبوتين سيكون أقل تشددا".
وقال إن "الكثير من الناس يعتقدون أن الفترة التي أعقبت الحرب الباردة، في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت روسيا في احتضان الثقافة الغربية وإقامة علاقة ودية مع الغرب، كانت طبيعية في التاريخ الروسي.. لكن العكس هو الصحيح".
 
وأوضح بالقول: "شهدت السنوات القليلة الماضية حملة قمع متزايدة ضد سكان روسيا بالتوازي مع العداء المتزايد للعالم الخارجي. لكن في كلا الجانبين، كانت روسيا تعود لتوها إلى قواعدها التاريخية ومنطقة الراحة الخاصة بها. لأن هذه دولة تتصرف دائما بهذه الطريقة تجاه العالم الخارجي وتجاه رعاياها".
 
وتابع جايلز: "كان وقت العلاقات الوثيقة أو العلاقات الأفضل مع الغرب هو الانحراف، ونحن الآن نعود إلى ما هو أكثر طبيعية في التاريخ الروسي“، مشيرا إلى أن "أي خليفة من نفس عقلية بوتين من المرجح أن يواصل إعادة روسيا إلى الحالة الافتراضية الطبيعية المتمثلة في معارضتها للغرب".
 
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه "ليس من المستحيل أن يدرك خليفة بوتين المقبل، أن علاقة العمل مع الغرب ضرورية في الواقع لإحياء روسيا على المدى الطويل“ بعد أن أضرت العقوبات الغربية اقتصادها بسبب الحرب في أوكرانيا.
 
ومع ذلك، وفقا للصحيفة البريطانية، رأى جايلز أن هذا السيناريو "غير مرجح، لأنه كلما طالت الحرب، زاد احتمال نجاح روسيا"، قائلاً: "سيستمر الدعم الغربي لأوكرانيا في الانجراف والتآكل بسبب الآلام الاقتصادية، وهذا التراجع سيزيد الضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاستسلام".

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