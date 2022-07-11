بينهم اطفال.. الكوليرا تفتك بالعشرات في افغانستان

وقالت المصادر أن " 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الكوليرا في إقليمي هلمند وزابول بجنوب أفغانستان"، مضيفة أن "بين القتلى 15 طفلا في ولاية هلمند".واوضحت انه "تم تسجيل في اليومين الماضيين فقط، 120 إصابة بالكوليرا في المقاطعات الجنوبية من أفغانستان".ويذكر انه "تحدث عدوى الكوليرا عادة من خلال المياه أو المأكولات البحرية الملوثة، ويصاحب المرض قيء وإسهال مما يسبب الجفاف وفشل الدورة الدموية".